Ердоган планує провести телефонні переговори з путіним і Зеленським: деталі

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Як повідомив головний омбудсмен Шереф Малкоч, лідери країн обговорять відкриття гуманітарного коридору між росією та Україною для поранених внаслідок бойових дій у Туреччину.

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"Ми хочемо докласти зусиль, щоб відкрити гуманітарний коридор. Я зробив пропозицію нашому президенту. Він привітав це. Вони розпочали необхідну роботу під керівництвом нашого президента", - сказав він.

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся 11 січня з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у рамках візиту до Анкари. Вони обговорили повернення в Україну важкопоранених військових, цивільних громадян, яких було незаконно затримано окупантами.