Ердоган планує провести телефонні переговори з путіним і Зеленським: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує 13-14 січня провести телефонні переговори зі своїми колегами з України та росії, Володимиром Зеленським та володимиром путіним. Головною темою розмов стане відкриття гуманітарного коридору для поранених, пише УНН з посиланням на aHBR.
Деталі
Як повідомив головний омбудсмен Шереф Малкоч, лідери країн обговорять відкриття гуманітарного коридору між росією та Україною для поранених внаслідок бойових дій у Туреччину.
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"Ми хочемо докласти зусиль, щоб відкрити гуманітарний коридор. Я зробив пропозицію нашому президенту. Він привітав це. Вони розпочали необхідну роботу під керівництвом нашого президента", - сказав він.
Нагадаємо
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся 11 січня з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у рамках візиту до Анкари. Вони обговорили повернення в Україну важкопоранених військових, цивільних громадян, яких було незаконно затримано окупантами.