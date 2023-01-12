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Ердоган планує провести телефонні переговори з путіним і Зеленським: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує 13-14 січня провести телефонні переговори зі своїми колегами з України та росії, Володимиром Зеленським та володимиром путіним. Головною темою розмов стане відкриття гуманітарного коридору для поранених, пише УНН з посиланням на aHBR.

Ердоган планує провести телефонні переговори з путіним і Зеленським: деталі

Деталі

Як повідомив головний омбудсмен Шереф Малкоч, лідери країн обговорять відкриття гуманітарного коридору між росією та Україною для поранених внаслідок бойових дій у Туреччину.

Цитата

"Ми хочемо докласти зусиль, щоб відкрити гуманітарний коридор. Я зробив пропозицію нашому президенту. Він привітав це. Вони розпочали необхідну роботу під керівництвом нашого президента", - сказав він.

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся 11 січня з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у рамках візиту до Анкари. Вони обговорили повернення в Україну важкопоранених військових, цивільних громадян, яких було незаконно затримано окупантами.

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