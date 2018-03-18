Освобожденный из турецкого заключения журналист раскритиковал Меркель

44-летний журналист отметил, что чувствует себя хорошо: “Прежде всего, огромное счастье, что моя жена Дилек всегда меня поддерживала и делала всё, что было необходимо”. Юджель добавил, что его адвокаты, многочисленные поклонники, работодатель, а также все отличия и письма также были большой поддержкой. Сейчас журналист, по его словам, наслаждается полученной свободой.

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В интервью Юджель также прокомментировал роль немецкого правительства и дипломатов в его освобождении из турецкого заключения. “Думаю, федеральное правительство было очень обеспокоено и делало все для моего освобождения, — отметил Юджель. — Немецкий генеральный консул Георг Биргелен, который посещал меня ежемесячно, выполнил огромную работу”.

Комментируя слухи о том, что Юджель освободили в результате определенной сделки между ФРГ и Турцией, Юджель отметил, что он осознает, что любой держатель заложников в случае их освобождения ожидает взаимную уступку. Но поскольку он сам стал объектом немецко-турецких отношений, он воздерживается от оценок турецкой политики.

В то же время Юджель высказал критику действий Германии, совершенных ещё до заключения. По его словам, сначала та закрыла дверь для Турции, которая четко выражала намерения вступления в ЕС. Несколько лет назад, незадолго до парламентских выборов в Турции в ноябре 2015 года, Ангела Меркель в рамках договора о реадмиссии беженцев намекнула на возможность отмены виз с ЕС и тем самым сыграла на руку Реджепу Тайипу Эрдогану. Прогрессивные и демократические силы в Турции восприняли это как двойную измену, считает Юджель.

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Напомним, напомним, в Турции 16 февраля суд приговорил к пожизненному заключению трех известных журналистов. В тот же день был освобожден репортера газеты Die Welt Дениза Юджель, который провел более года в тюрьме, хотя обвинение ему так и не выдвинули. Его обвиняли пропаганду терроризма и разжигание межнациональной розни. Процесс в Турции по Юджель до сих пор. Первое заседание суда назначено на июнь. Прокурор требует до 18 лет заключения.