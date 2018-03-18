Звільнений з турецького ув'язнення журналіст розкритикував Меркель

КИЇВ. 19 березня. УНН. У лютому 2018 року журналіста Die Welt Деніза Юджеля звільнили з турецького ув’язнення. У першому інтерв’ю після звільнення він розповів виданню Welt am Sonntag та берлінському онлайн-виданню tageszeitung про своє особисте життя та стан здоров’я після ув’язнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.