Освобождены все заложники, захваченные в магазине под Тулузой

Перед этим, газета Depeche du midi сообщила, что в 19:00 (20:00 Киев) преступник позволил заложникам сделать звонки родственникам.

Первой преступник отпустил 30-летнюю женщину, она вышла из здания примерно в 19:30 по местному времени (20:30 Киев). Еще три женщины были освобождены через несколько минут. Сам захватчик остается внутри здания.

Прокурор Тулузы Доминик Альзеари сообщил, что этот 17-летний парень не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов, его задерживали за кражи и акты насилия, в том числе на манифестациях движения "желтых жилетов".

"Это подросток, ему почти 18 лет, он известен за свою негативную деятельность в связи с актами насилия, в том числе в отношении правоохранителей, в связи с делами о кражах, а также участием в манифестациях движения "желтых жилетов", где его неоднократно задерживали за участие в составе групп, осуществлявших насилие и разрушение, каждый раз по этому поводу следовало уголовное разбирательство", - сказал он в эфире BFM. Вместе с тем, по его словам, парня не заносили в списки опасных преступников.

В доме 17-летнего захватчика заложников обнаружили записку, которую он, по словам префекта, писал в состоянии депрессии и беспокойства, в том числе связанной с его состоянием здоровья. Он пишет, что решился на соответствующий поступок, чтобы помочь "желтым жилетам" выиграть борьбу с властью и заранее извиняется.

Альзеари подтвердил, что молодой человек сейчас находится в здании и полиция продолжает переговоры с ним об условиях того, как он будет сдаваться. Он подтвердил, что все четыре заложницы сейчас на свободе и с ними все хорошо.

Ранее сообщалось, что преступник дважды выстрелил в сторону окруживших магазин полицейских. По данным Figaro, мужчина зашел в магазин в шлеме с закрепленной на нем экшн-камерой. Позже СМИ сообщили, что он прибыл на мотоцикле. Сейчас вокруг магазина установлено окружение радиусом от 300 до 500 м, на место прибыли три отряда полицейского спецназа RAID. На место также прибыл префект департамента Верхняя Гаронна, а также префект региона Окситания и Верхняя Гаронна и мэр города.

Как сообщал УНН, вечером 7 мая, 17-летний подросток закрылся в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой, взяв в заложники четырех человек.