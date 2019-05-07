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Звільнені всі заручники, захоплені в магазині під Тулузою

Звільнені всі заручники, захоплені в магазині під Тулузою

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Всі заручники, захоплені озброєним 17-річним хлопцем в тютюновому магазині під Тулузою, були звільнені. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал BFM.

Перед цим, газета Depeche du midi повідомила, що о 19:00 (20:00 Київ) злочинець дозволив заручникам зробити дзвінки родичам.

Першою злочинець відпустив 30-річну жінку, вона вийшла з будівлі приблизно о 19:30 за місцевим часом (20:30 Київ). Ще три жінки були звільнені через декілька хвилин. Сам загарбник залишається всередині будівлі.

Прокурор Тулузи Домінік Альзеарі повідомив, що цей 17-річний хлопець не раз потрапляв в поле зору правоохоронних органів, його затримували за крадіжки та акти насильства, в тому числі на маніфестаціях руху “жовтих жилетів”.

“Це підліток, йому майже 18 років, він відомий за свою негативну діяльність в зв’язку з актами насильства, в тому числі щодо правоохоронців, у зв’язку зі справами про крадіжки, а також участю у маніфестаціях руху „жовтих жилетів“, де його неодноразово затримували за участь в складі груп, які здійснювали насильство і руйнування, кожен раз за цим слідував кримінальний розгляд”, — сказав він в ефірі BFM. Разом з тим, за його словами, хлопця не заносили до списків небезпечних злочинців.

У будинку 17-річного загарбника заручників виявили записку, яку він, за словами префекта, писав в стані депресії і занепокоєння, в тому числі пов’язаної з його станом здоров’я. Він пише, що зважився на відповідний вчинок, щоб допомогти “жовтим жилетам” виграти боротьбу з владою і заздалегідь вибачається.

Альзеарі підтвердив, що молода людина зараз знаходиться в будівлі і поліція продовжує переговори з ним про умови того, як він буде здаватись. Він підтвердив, що всі чотири заручниці зараз на свободі і з ними все добре.

Раніше повідомлялося, що злочинець двічі вистрілив в бік оточивших магазин поліцейських. За даними Figaro, чоловік зайшов в магазин в шоломі із закріпленою на ньому екшн-камерою. Пізніше ЗМІ повідомили, що він прибув на мотоциклі. Зараз навколо магазину встановлено оточення радіусом від 300 до 500 м, на місце прибули три загону поліцейського спецназу RAID. На місце також прибув префект департаменту Верхня Гаронна, а також префект регіону Окситанія і Верхня Гаронна і мер міста.

Як повідомляв УНН, ввечері 7 травня, 17-річний підліток закрився в тютюновому магазині комуни Бланьяк під Тулузою, взявши в заручники чотирьох осіб.

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