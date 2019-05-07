Звільнено одну із захоплених під Тулузою заручниць
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Чоловік, який нещодавно захопив заручників в тютюновому магазині комуни Бланьяк під французською Тулузою, відпустив одного з них. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання Le Figaro.
За даними видання, звільнена заручниця є 30-річною жінкою. Вона вийшла з будівлі приблизно о 19:30 за місцевим часом (20:30 Київ). Наразі у магазині залишаються ще три жінки - дві співробітниці і господиня закладу.
У свою чергу газета Depeche du midi повідомила, що о 19:00 (20:00 Київ) злочинець дозволив заручникам зробити дзвінки родичам.
"Моя дружина сказала мені, що все добре, і що вона в безпеці", - сказав чоловік однієї з жінок, яку взяли у заручники. За її словами, обстановка усередині спокійна, молода людина не проявляє агресії і веде переговори з поліцією.
Як повідомляв УНН, ввечері 7 травня, 17-річний підліток закрився в тютюновому магазині комуни Бланьяк під Тулузою, взявши в заручники чотирьох осіб.
Як уточнив телеканал BFMTV, він до цих пір не висунув ніяких оформлених вимог, однак назвав себе учасником "збройного крила "жовтих жилетів" в Тулузі". Разом з тим, влада поки не пов'язують подію з тероризмом, дотримуючись версії невдалого пограбування.