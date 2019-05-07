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Освобожден один из захваченных под Тулузой заложников

Освобожден один из захваченных под Тулузой заложников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Мужчина, который недавно захватил заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под французским Тулузой, отпустил одного из них. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Le Figaro.

По данным издания, освобождена заложница является 30-летней женщиной. Она вышла из здания примерно в 19:30 по местному времени (20:30 Киев). Сейчас в магазине остаются еще три женщины — две сотрудницы и хозяйка заведения.

В свою очередь газета Depeche du midi сообщила, что в 19:00 (20:00 Киев) преступник позволил заложникам сделать звонки родственникам.

“Моя жена сказала мне, что все хорошо, и что она в безопасности”, — сказал муж одной из женщин, которую взяли в заложники. По ее словам, обстановка внутри спокойная, молодой человек не проявляет агрессии и ведет переговоры с полицией.

Как сообщал УНН, вечером 7 мая, 17-летний подросток закрылся в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой, взяв в заложники четырех человек.

Как уточнил телеканал BFMTV, он до сих пор не выдвинул никаких оформленных требований, однако назвал себя участником “вооруженного крыла” желтых жилетов “в Тулузе”. Вместе с тем, власти пока не связывают произошедшее с терроризмом, соблюдая версии неудачного ограбления.

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