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Озброєний чоловік у Франції захопив заручників у магазині

Озброєний чоловік у Франції захопив заручників у магазині

Київ • УНН

 • 9209 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. У Франції, біля Тулузи, невідомий озброєний чоловік захопив заручників в тютюновому магазині, передає УНН із посиланням на France Info.

За інформацією видання, у заручниках перебуває близько 5 осіб.

Крім того, стало відомо, що чоловік уже висунув свої умови - вимагає переговірника і погрожує вбити одного із заручників, якщо оточення магазину не знімуть.

Видання додає, що наразі на місце подій прибули правоохоронці та спецпризначенці.

Нагадаємо, у Франції чоловік з пострілами захопив заручників.

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