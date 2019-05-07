Озброєний чоловік у Франції захопив заручників у магазині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Франції, біля Тулузи, невідомий озброєний чоловік захопив заручників в тютюновому магазині, передає УНН із посиланням на France Info.
За інформацією видання, у заручниках перебуває близько 5 осіб.
Крім того, стало відомо, що чоловік уже висунув свої умови - вимагає переговірника і погрожує вбити одного із заручників, якщо оточення магазину не знімуть.
Видання додає, що наразі на місце подій прибули правоохоронці та спецпризначенці.
Нагадаємо, у Франції чоловік з пострілами захопив заручників.