Вооруженный мужчина во Франции захватил заложников в магазине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Во Франции, у Тулузы, неизвестный вооруженный мужчина захватил заложников в табачном магазине, передает УНН со ссылкой на France Info.
По информации издания, в заложниках находится около 5 человек.
Кроме того, стало известно, что мужчина уже выдвинул свои условия - требует переговорщика и угрожает убить одного из заложников, если окружение магазина не снимут.
Издание добавляет, что сейчас на место событий прибыли правоохранители и спецназовцы.
Напомним, во Франции человек с выстрелами захватил заложников.