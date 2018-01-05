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Освобожденные на Донбассе заложники проходят реабилитацию

Киев • УНН

 • 10465 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Освобожденные из заложников на Донбассе граждане проходят реабилитацию, военные находятся в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный медицинский госпиталь", а гражданские - в клинической больнице "Феофания" Государственного управления делами. Об этом сообщил на пресс-конференции Уполномоченный Президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО Вадим Свириденко, передает УНН.

Освобожденные на Донбассе заложники проходят реабилитацию

"На сегодняшний день им предоставляется реабилитация. Военные находятся в военном госпитале, а гражданские люди на территории "Феофании". Им предоставляется как физическая, так и психологическая реабилитация. Было сделано все обследования, приняты во внимание. Принятые во внимание все пожелания и таким образом мы получили качественную медицинскую помощь от людей", - сказал он.

По его словам, освобожденные из плена ребята не замкнулись.

"Они идут на общение. Шутят. Настроение нормальное. Как говорят медики, "состояние стабильное", - указал В.Свириденко.

Как сообщал УНН, 27 декабря 2017 года на Донбассе прошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и "ДНР" и "ЛНР". В ГПУ отметили, что из плена были освобождены 73 украинца, при этом в ОРДЛО отдали 233 человек.

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