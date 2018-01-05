Звільнені на Донбасі заручники проходять реабілітацію
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Звільнені із заручників на Донбасі громадяни проходять реабілітацію, військові перебувають у Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий медичний госпіталь", а цивільні - у клінічній лікарні "Феофанія" Державного управління справами. Про це повідомив на прес-конференції Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників АТО Вадим Свириденко, передає УНН.
"На сьогоднішній день їм надається реабілітація. Військові знаходяться в військовому шпиталі, а цивільні люди на території "Феофанії". Їм надається як фізична, так і психологічна реабілітація. Було зроблено всі обстеження, прийняті до уваги. Прийняті до уваги всі побажання і таким чином ми отримали якісну медичну допомогу від людей", - сказав він.
З його слів, звільнені з полону хлопці не замкнулися.
"Вони йдуть на спілкування. Жартують. Настрій нормальний. Як кажуть медики, "стан стабільний", - вказав В.Свириденко.
Як повідомляв УНН, 27 грудня 2017 року на Донбасі пройшов обмін утримуваними особами між українською стороною та "ДНР" і "ЛНР". У ГПУ зазначили, що з полону було звільнено 73 українці, натомість в ОРДЛО віддали 233 людей.