Освобожденные каталонские министры возвращаются в Испанию

Экс-члены Женералитата вернулись из столицы Европейского Союза после участия в пресс-конференции под руководством экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона.

Напомним, во вторник на пресс-конференции в Брюсселе бывший лидер Каталонии Карлес Путчдемон заявил, что "принимает вызов новых выборов" и вернется в Каталонию на собственных условиях.

Как сообщал УНН, ранее суд Испании вызвал на допрос отстраненного от должности президента Каталонии Карлеса Пучдемона и еще 13 членов его власти.