Освобожденные каталонские министры возвращаются в Испанию
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Бывший глава МВД Каталонии Хоаким Форн прибыл из Брюсселя в терминал 1 аэропорта Барселоны. Тем же рейсом прибыла и экс-министр труда Каталонии Долорс Басса, и бывший глава министерства культуры Ллуис Пуиг, передает УНН со ссылкой на El Pais.
Экс-члены Женералитата вернулись из столицы Европейского Союза после участия в пресс-конференции под руководством экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона.
Напомним, во вторник на пресс-конференции в Брюсселе бывший лидер Каталонии Карлес Путчдемон заявил, что "принимает вызов новых выборов" и вернется в Каталонию на собственных условиях.
Как сообщал УНН, ранее суд Испании вызвал на допрос отстраненного от должности президента Каталонии Карлеса Пучдемона и еще 13 членов его власти.