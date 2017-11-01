Звільнені каталонські міністри повертаються до Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Колишній голова МВС Каталонії Хоакім Форн прибув із Брюсселю до терміналу 1 аеропорту Барселони. Тим самим рейсом прибула і екс-міністр праці Каталонії Долорс Басса, та колишній очільник міністерства культури Ллуїс Пуіг, передає УНН з посиланням на El Pais.
Екс-члени Женералітату повернулися з столиці Європейського Союзу після участі у прес-конференції під керівництвом екс-президента Каталонії Карлеса Пучдемона.
Нагадаємо, у вівторок на прес-конференції в Брюсселі колишній лідер Каталонії Карлес Путчдемон заявив, що "приймає виклик нових виборів" і повернеться до Каталонії на власних умовах.
Як повідомляв УНН, раніше суд Іспанії викликав на допит усуненого з посади президента влади Каталонії Карлеса Пучдемона і ще 13 членів його влади.