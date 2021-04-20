Откуда больше всего везут коньяка в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. За два месяца этого года Украина импортировала коньяка на 960 тыс. долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной статистической службы, передает УНН.
Детали
Традиционно крупнейшим поставщиком коньяка в Украину является Франция. В январе-феврале 2021 года Украина завезла французского коньяка на 769 тыс. долл.
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Второе место в списке со значительным отрывом принадлежит Германии (82,6 тыс. долл.), а третье - Латвии (44 тыс. долл.). При этом, экспорт коньяка Украиной достиг 234 тыс. долл.
Дополнение
Добавим, что украинский коньячный рынок также постепенно наращивает разнообразие. Так, на полках магазинов появился коньяк LIONEL украинского производства ЛВЗ PRIME в необычной бутылке - в форме коньячного бокала.
Эксперты считают, что креативной бутылкой производитель не только привлекает внимание к товару, но и пытается передать саму идейную суть и историю своего бренда. Более того - сами потребители очень часто выбирают такие напитки, в частности - для подарков.