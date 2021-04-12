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Свято ракетно-космічної галузі: експерти розповіли, що поєднує коньяк і космос

Київ • УНН

 • 35690 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Сьогодні професійне свято у працівників ракетно-космічної галузі. З нагоди цього дня експерти коньячного бренду LIONEL розповіли кілька цікавих фактів про те, що може поєднувати космос і... коньяк. Про це інформує УНН.

Коньяк і космос — звучить як два поняття, які не можуть мати жодних точок перетину. Але саме цей напій активно “літав” у космос. Звучить неправдоподібно, адже для астронавтів діє суворий сухий закон. За 12 годин до вильоту — ні краплі алкоголю. Однак, їм вдавалось доставляти коньяк на орбіту контрабандою. Перша така полетіла у космос у 1971-у на орбітальній станції "Салют". Напій заховали за панеллю з манжетами для вимірювання кров’яного тиску.

Цитата:

“Це був подарунок для одного із членів екіпажу, Віктора Пацаєва. Космонавт Ігор Волк, який побував на орбіті всередині 80-х, пізніше розповідав у інтерв’ю, що приносив коньяк на корабель "Союз“ у бортовій документації: під твердою обкладинкою об’ємного журналу замість вирізаних сторінок легко вміщалася півторалітрова ємність. Декому вдавалося сховати благородний напій під скафандром. В умовах невагомості будь-яка рідина поза ємностями набуває форми кульки, яку можна просто ловити ротом. Саме тому, мабуть, бортінженер Валерій Рюмін прозвав невеликий ковток благородного напою на орбіті булькою”, — розповіли експерти LIONEL.

Вони зазначають, що траплялися і більш винахідливі способи дегустування коньяку в космосі. Один із таких космонавт Георгій Гречко описав у своїх мемуарах: один космонавт брав шийку фляжки у рот і підіймався до стелі. Другий — штовхав, і коли той, хто тримав фляжку, летів униз — коньяк за інерцією потрапляв йому до рота.

Попри офіційну заборону керівництво закривало очі на ці вольності астронавтів. За переказами космонавтів, під час комплектації станції “Салют-7” бортінженери спеціально залишили у різних відсіках сюрпризи — ємності з невеликою кількістю коньяку. Коли між членами екіпажу виникали конфлікти — космонавти отримували завдання перевірити відсік, після чого градус напруження на борту дещо знижувався, розповідають коньячні експерти.

Нагадаємо, коньяк LIONEL виробництва лікеро-горілчаного заводу “PRIME” відомий своєю оригінальною пляшкою у вигляді коньячного келиха. Експерти вважають, що таким чином їм вдалося якнайкраще підкреслити саму суть свого коньяку. 

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