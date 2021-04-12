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Праздник ракетно-космической отрасли: эксперты рассказали, что объединяет коньяк и космос

Киев  •  УНН

 • 35664 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Сегодня профессиональный праздник у работников ракетно-космической отрасли. По случаю этого дня эксперты коньячного бренда LIONEL рассказали несколько интересных фактов о том, что может объединять космос и... коньяк. Об этом сообщает УНН.

Коньяк и космос - звучит как два понятия, которые не могут иметь никаких точек соприкосновения. Но именно этот напиток активно "летал" в космос. Звучит неправдоподобно, ведь для астронавтов действует строгий сухой закон. За 12 часов до вылета - ни капли алкоголя. Однако, им удавалось доставлять коньяк на орбиту контрабандой. Первая такая полетела в космос в 1971-м на орбитальной станции "Салют". Напиток спрятали за панелью с манжетами для измерения кровяного давления.

Цитата:

"Это был подарок для одного из членов экипажа, Виктора Пацаева. Космонавт Игорь Волк, который побывал на орбите в середине 80-х, позже рассказывал в интервью, что приносил коньяк на корабль "Союз" в бортовой документации: под твердой обложкой объемного журнала вместо вырезанных страниц легко умещалась полторалитровая емкость. Некоторым удавалось скрыть благородный напиток под скафандром. В условиях невесомости любая жидкость вне емкостей приобретает форму шарика, который можно просто ловить ртом. Именно поэтому, видимо, бортинженер Валерий Рюмин прозвал небольшой глоток благородного напитка на орбите пузырем", - рассказали эксперты LIONEL.

Они отмечают, что случались и более изобретательные способы дегустации коньяка в космосе. Один из таких космонавт Георгий Гречко описал в своих мемуарах: один космонавт брал шейку фляжки в рот и поднимался к потолку. Второй - толкал, и когда тот, кто держал фляжку, летел вниз - коньяк по инерции попадал ему в рот.

Несмотря на официальный запрет руководство закрывало глаза на эти вольности астронавтов. По пересказам космонавтов, во время комплектации станции "Салют-7" бортинженеры специально оставили в разных отсеках сюрпризы - емкости с небольшим количеством коньяка. Когда между членами экипажа возникали конфликты - космонавты получали задание проверить отсек, после чего градус напряжения на борту несколько снижался, рассказывают коньячные эксперты.

Напомним, коньяк LIONEL производства ликеро-водочного завода "PRIME" известен своей оригинальной бутылкой в виде коньячного бокала. Эксперты считают, что таким образом им удалось лучше подчеркнуть самую суть своего коньяка.

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