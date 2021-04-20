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Звідки найбільше везуть коньяку в Україну

Звідки найбільше везуть коньяку в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. За два місяці цього року Україна імпортувала коньяку на 960 тис. дол. Про це свідчать дані Державної статистичної служби, передає УНН.

Деталі

Традиційно найбільшим постачальником коньяку в Україну є Франція. У січні-лютому 2021 року Україна завезла французького коньяку на 769 тис. дол.

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Друге місце у списку зі значним відривом належить Німеччині (82,6 тис. дол.), а третє – Латвії (44 тис. дол.). При цьому, експорт коньяку Україною сягнув 234 тис. дол.

Доповнення 

Додамо, що український коньячний ринок також поступово нарощує різноманіття. Так, на полицях магазинів з’явився коньяк LIONEL українського виробництва ЛГЗ PRIME у незвичній пляшці – у формі коньячного келиха. 

Експерти вважають, що креативною пляшкою виробник не лише привертає увагу до товару, але й намагається передати саму ідейну суть та історію свого бренду. Щобільше - самі споживачі дуже часто обирають саме такі напої, зокрема – для подарунків

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