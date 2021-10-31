Сводка ООС: один украинский военный получил ранение

В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Воину оказали в медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, – рассказали в ООС.

Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

В ООС рассказали, по состоянию на 17 часов 31 октября, оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Обстрелы велись неподалеку от Луганского, Светлодарска, Новоалександровки, Марьинки, Шумов, Золотого-4 из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 82 миллиметров и 120 миллиметров, крупнокалиберных пулеметов.

Также в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", пересекшего линию столкновения.