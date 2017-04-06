Свалку ртутных ламп обнаружили в Тернопольской области

"Согласно полученной Государственной экологической инспекцией в Тернопольской области информации, 28 марта 2017 года, с участием Киданецкого сельского головы, проведено обследование земельного участка на территории Киданецкого сельского совета Збаражского района в лесополосе и железной дороги выявлено 202 шт. упакованных отработанных ртутьсодержащих ламп. Таким образом владелец избавился от них, чтобы не платить деньги за утилизацию ориентировочной суммой 1500 грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии со своими полномочиями, бесхозные опасные отходы работниками Киданецкого сельского совета упаковано в мешкотару и перевезено в складское помещение для временного хранения.

"Инспекцией предоставлено адреса лицензированных субъектов хозяйствования, которые осуществляют сбор отработанных ртутьсодержащих ламп. С одними из них сельским советом достигнуто договоренность о передаче ртутьсодержащих ламп. Теперь средства за утилизацию будут заплачены из бюджета Киданецкого сельского совета. Инспекцией рекомендуется Киданецкому сельскому голове в порядке ст.12 Закона Украины "Об отходах" обратиться в органы полиции для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности и возмещения убытков за утилизацию", - добавили в экологической инспекции.

Напомним, в офисе Омбудсмена заявили о самоустранении Минприроды от контроля за загрязнением атмосферного воздуха.

По данным Счетной палаты, Минприроды самоустранилось от контроля за радиоактивными отходами.

Также Минприроды устранилось от контроля за сферой опасных отходов.

Провалено разработку Национальной стратегии обращения с отходами.

Эффективность интерактивной карты мусора, представленной Минприроды, составляла лишь 20%.

Последний доклад о состоянии окружающей среды датирован 2014 годом.

Против государственного предприятия, подконтрольного Минприроды, открыто уголовное производство. ГП "Укрэко-ойл" подозревают в подделке документов ради выигрыша тендера "Южной железной дороги" на утилизацию опасных отходов.