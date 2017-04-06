Звалище ртутних ламп виявили на Тернопільщині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Тернопільщині поблизу лісосмуги і залізниці виявлено 202 шт. упакованих відпрацьованих ртутьвмісних ламп. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції у Тернопільській області, передає УНН.
"За одержаною Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області інформацією, 28 березня 2017 року, за участю Киданецького сільського голови, проведено обстеження земельної ділянки на території Киданецької сільської ради Збаразького району у лісосмузі і залізниці виявлено 202 шт. упакованих відпрацьованих ртутьвмісних ламп. Таким чином їх власник позбувся, аби не платити кошти за утилізацію орієнтовною сумою 1500 грн“, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у відповідності до своїх повноважень, безхазяйні небезпечні відходи працівниками Киданецької сільської ради упаковано в мішкотару та перевезено у складське приміщення для тимчасового зберігання.
“Інспекцією надано адреси ліцензованих суб’єктів господарювання, які здійснюють збирання відпрацьованих ртутьвмісних ламп. З одними із них сільською радою домовлено про передачу ртутьвмісних ламп. Тепер кошти за утилізацію будуть заплачені із бюджету Киданецької сільської ради. Інспекцією рекомендовано Киданецькому сільському голові у порядку ст.12 Закону України "Про відходи“ звернутись до органів поліції для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності та відшкодування збитків за утилізацію”, — додали в екологічній інспекції.
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