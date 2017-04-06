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Звалище ртутних ламп виявили на Тернопільщині

Звалище ртутних ламп виявили на Тернопільщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Тернопільщині поблизу лісосмуги і залізниці виявлено 202 шт. упакованих відпрацьованих ртутьвмісних ламп. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції у Тернопільській області, передає УНН.

"За одержаною Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області інформацією, 28 березня 2017 року, за участю Киданецького сільського голови, проведено обстеження земельної ділянки на території Киданецької сільської ради Збаразького району у лісосмузі і залізниці виявлено 202 шт. упакованих відпрацьованих ртутьвмісних ламп. Таким чином їх власник позбувся, аби не платити кошти за утилізацію орієнтовною сумою 1500 грн“, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у відповідності до своїх повноважень, безхазяйні небезпечні відходи працівниками Киданецької сільської ради упаковано в мішкотару та перевезено у складське приміщення для тимчасового зберігання.

“Інспекцією надано адреси ліцензованих суб’єктів господарювання, які здійснюють збирання відпрацьованих ртутьвмісних ламп. З одними із них сільською радою домовлено про передачу ртутьвмісних ламп. Тепер кошти за утилізацію будуть заплачені із бюджету Киданецької сільської ради. Інспекцією рекомендовано Киданецькому сільському голові у порядку ст.12 Закону України "Про відходи“ звернутись до органів поліції для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності та відшкодування збитків за утилізацію”, — додали в екологічній інспекції.

Нагадаємо, в офісі Омбудсмена заявили про самоусунення Мінприроди від контролю за забрудненням атмосферного повітря.

За даними Рахункової палати, Мінприроди самоусунулося від контролю за радіоактивними відходами.

Також Мінприроди усунулося від контролю за сферою небезпечних відходів.

Провалено розробку Національної стратегії поводження з відходами.

Ефективність інтерактивної мапи сміття, представленої Мінприроди, становила лише 20%.

Остання доповідь про стан навколишнього середовища датована 2014 роком.

Проти державного підприємства, підконтрольного Мінприроди, відкрито кримінальне провадження. ДП “Укреко-ойл” підозрюють у підробці документів заради виграшу тендеру “Південної залізниці” на утилізацію небезпечних відходів.

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