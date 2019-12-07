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Встреча Лукашенко и Путина длилась несколько часов и завершилась без совместного выступления

Встреча Лукашенко и Путина длилась несколько часов и завершилась без совместного выступления

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина в Сочи длилась около пяти часов. Об этом пишет УНН спирпаючись на Радио Свобода, белорусские и российские СМИ.

Переговоры после совместного обеда прошли в закрытом режиме. Затем Лукашенко поехал без общения с журналистами. Близкий к его пресс-службе Телеграмм канал “Пул первого” сообщил, что после встречи политики обменялись подарками.

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что Лукашенко и Путин встретятся вновь 20 декабря в российском Санкт-Петербурге. Он добавил, что “позиции России и Беларуси по нефти и газа на переговорах президентов были существенно сближены”.

Также, по словам представителя российского правительства, по выводам встречи количество “спорных вопросов по интеграции” уменьшилось.

Начиная переговоры, Лукашенко заявил, что стороны встретились, чтобы свериться, как идет работа над анализом союзного договора и причастными вопросами.

“Мы не просим дешевый газ, дешевую нефть. Главное, чтобы равные были условия”, — в частности отметил на встрече президент Беларуси.

Между тем в центре Минска митинговали оппоненты сближения с Россией. Люди собрались на несанкционированную акцию с плакатами “Это не интеграция — это Оккупация”, “Не пускайте в дом зверя”, “Президент сдает страну”, “Русские, идите домой”, публично порвали портрет Владимира Путина. Хотя митинги в Беларуси по закону должны быть разрешены властями, на этот раз никого не задержали.

Акция в поддержку независимости Беларуси провели и в Киеве.

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