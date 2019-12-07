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У Києві влаштували акцію на підтримку незалежності Білорусі

У Києві влаштували акцію на підтримку незалежності Білорусі

Київ • УНН

 • 13213 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Києві влаштували акцію на підтримку білоруського народу в боротьбі за незалежність своєї країни, передає УНН.

На акцію, відео з якої розмістили в соцмережах, прийшли люди з прапорами та плакатами в руках. Мітингувальники вимагають не допустити створення спільного уряду Білорусі і Росії. Вони зібралися на Майдані Незалежності, після чого пішли до будівлі посольства Білорусі в Києві.

Нагадаємо, в столиці Білорусі Мінську в суботу, 7 грудня, проходять акції протесту проти інтеграції з Росією на тлі зустрічі президента Білорусі Олександра Лукашенка і президента Росії Володимира Путіна.

Президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко 7 грудня зустрічаються в Сочі. За даними прес-служби Кремля, серед тем для обговорення - перспективи поглиблення інтеграції в межах союзної держави.

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