У Києві влаштували акцію на підтримку незалежності Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Києві влаштували акцію на підтримку білоруського народу в боротьбі за незалежність своєї країни, передає УНН.
На акцію, відео з якої розмістили в соцмережах, прийшли люди з прапорами та плакатами в руках. Мітингувальники вимагають не допустити створення спільного уряду Білорусі і Росії. Вони зібралися на Майдані Незалежності, після чого пішли до будівлі посольства Білорусі в Києві.
Нагадаємо, в столиці Білорусі Мінську в суботу, 7 грудня, проходять акції протесту проти інтеграції з Росією на тлі зустрічі президента Білорусі Олександра Лукашенка і президента Росії Володимира Путіна.
Президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко 7 грудня зустрічаються в Сочі. За даними прес-служби Кремля, серед тем для обговорення - перспективи поглиблення інтеграції в межах союзної держави.