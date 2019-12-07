В Киеве устроили акцию в поддержку независимости Белоруси
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Киеве устроили акцию в поддержку белорусского народа в борьбе за независимость своей страны, передает УНН.
На акцию, видео с которой разместили в соцсетях, пришли люди с флагами и плакатами в руках. Митингующие требуют не допустить создания совместного правительства Беларуси и России. Они собрались на Майдане Независимости, после чего пошли к зданию посольства Беларуси в Киеве.
Напомним, в столице Беларуси Минске в субботу, 7 декабря, проходят акции протеста против интеграции с Россией на фоне встречи президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко 7 декабря встречаются в Сочи. По данным пресс-службы Кремля, среди тем для обсуждения - перспективы углубления интеграции в рамках союзного государства.