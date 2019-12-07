У Мінську порвали портрет Путіна на акції протесту проти інтеграції з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Під час акції протесту, яка проходить в столиці Білорусі Мінську, сьогодні порвали портрет президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на Хартия 97.
"Десятки учасників акції на сходах Палацу республіки порвали портрети президента Росії Володимира Путіна. Люди при цьому скандували "Жыве Беларусь!" - пише видання.
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Відзначається, що сьогодні в Мінську на площі Калиновського зібралося вже кілька тисяч осіб.
Нагадаємо, в столиці Білорусі Мінську в суботу, 7 грудня, проходять акції протесту проти інтеграції з Росією перед зустріччю президента Білорусі Олександра Лукашенка і президента Росії Володимира Путіна.