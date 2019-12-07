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У Мінську порвали портрет Путіна на акції протесту проти інтеграції з Росією

У Мінську порвали портрет Путіна на акції протесту проти інтеграції з Росією

Київ • УНН

 • 19888 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Під час акції протесту, яка проходить в столиці Білорусі Мінську, сьогодні порвали портрет президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на Хартия 97.

"Десятки учасників акції на сходах Палацу республіки порвали портрети президента Росії Володимира Путіна. Люди при цьому скандували "Жыве Беларусь!" - пише видання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві влаштували акцію на підтримку білоруського народу в боротьбі за незалежність своєї країни

Відзначається, що сьогодні в Мінську на площі Калиновського зібралося вже кілька тисяч осіб.

Нагадаємо, в столиці Білорусі Мінську в суботу, 7 грудня, проходять акції протесту проти інтеграції з Росією перед зустріччю президента Білорусі Олександра Лукашенка і президента Росії Володимира Путіна.

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