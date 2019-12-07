В Минске порвали портрет Путина на акции протеста против интеграции с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В ходе акции протеста, которая проходит в столице Беларуси Минск, сегодня порвали портрет президента России Владимира Путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Хартыя 97.
"Десятки участников акции на ступеньках Дворца республики порвали портреты президента России Владимира Путина. Люди при этом скандировали "Жыве Беларусь!", - пишет издание.
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Отмечается, что сегодня в Минске на площади Калиновского собралось уже несколько тысяч человек.
Напомним, в столице Беларуси Минске в субботу, 7 декабря, проходят акции протеста против интеграции с Россией перед встречей президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина.