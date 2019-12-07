Зустріч Лукашенка й Путіна тривала кілька годин і завершилася без спільного виступу

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Зустріч президента Білорусі Олександра Лукашенка та його російського колеги Володимира Путіна в Сочі тривала близько п’яти годин. Про це пише УНН спирпаючись на Радіо Свобода, білоруські та російські ЗМІ.