Зубко рассказал, как уменьшить стоимость коммуналки

"Для того, чтобы стоимость коммунальных услуг была меньше, необходимо сократить потребление энергетических ресурсов", - подчеркнул вице-премьер.

Он убежден, что благодаря достижениям Украины на ниве создания эффективного законодательства в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, техническая поддержка со стороны международных партнеров усилится.

"Этот год был прорывным с точки зрения принятия законодательства. Речь идет не только об Энергетической стратегии, но и о законе о ЖКУ, предусматривающего появление в Украине ответственного собственника, ответственного потребителя, который требует качественных услуг по справедливой цене. Важны также законы об учете энергии, закон "Об энергоэффективности зданий", - отметил Г.Зубко.

Как отметил вице-премьер, технологии, которые придут в Украину, помогут сократить энергопотребление даже не на 50%, а на 60%.

Г.Зубко добавил, что после того, как Украина ежегодно будет сокращать объемы потребления газа и расходы на субсидии, можно будет говорить об энергетической независимости нашей страны.

Напомним, эксперт предупредил украинцев о падении гривны и росте тарифов.