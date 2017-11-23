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Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 13711 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 27804 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 35184 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 34738 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100120 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87785 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97312 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124458 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 115894 просмотра

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Зубко рассказал, как уменьшить стоимость коммуналки

Зубко рассказал, как уменьшить стоимость коммуналки

Киев  •  УНН

 • 18492 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Стоимость коммунальных услуг можно уменьшить только за счет уменьшения энергопотребления.
Об этом заявил вице-премьер министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на международном инвестиционном бизнес-форуме по энергоэффективности, передает корреспондент УНН.

"Для того, чтобы стоимость коммунальных услуг была меньше, необходимо сократить потребление энергетических ресурсов", - подчеркнул вице-премьер.

Он убежден, что благодаря достижениям Украины на ниве создания эффективного законодательства в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, техническая поддержка со стороны международных партнеров усилится.

"Этот год был прорывным с точки зрения принятия законодательства. Речь идет не только об Энергетической стратегии, но и о законе о ЖКУ, предусматривающего появление в Украине ответственного собственника, ответственного потребителя, который требует качественных услуг по справедливой цене. Важны также законы об учете энергии, закон "Об энергоэффективности зданий", - отметил Г.Зубко.

Как отметил вице-премьер, технологии, которые придут в Украину, помогут сократить энергопотребление даже не на 50%, а на 60%.

Г.Зубко добавил, что после того, как Украина ежегодно будет сокращать объемы потребления газа и расходы на субсидии, можно будет говорить об энергетической независимости нашей страны.

Напомним, эксперт предупредил украинцев о падении гривны и росте тарифов.

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