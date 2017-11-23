Зубко розповів, як зменшити вартість комуналки

"Для того, щоб вартість комунальних послуг була меншою, необхідно скоротити споживання енергетичних ресурсів", - підкреслив віце-прем'єр.

Він переконаний, що завдяки досягненням України на ниві створення ефективного законодавства у сфері енергетики та житлово-комунального господарства, технічна підтримка з боку міжнародних партнерів посилиться.

"Цей рік був проривним з точки зору прийняття законодавства. Мова йде не лише про Енергетичну стратегію, але й закон про ЖКП, що передбачає появу в Україні відповідального власника, відповідального споживача, який вимагає якісні послуги по справедливій ціні. Важливими є також закони про облік енергії, закон "Про енергоефективність будівель", - зауважив Г.Зубко.

Як наголосив віце-прем'єр, технології, які прийдуть в Україну, допоможуть скоротити енергоспоживання навіть не на 50%, а на 60%.

Г.Зубко додав, що тільки після того, як Україна щороку скорочуватиме обсяги споживання газу та видатки на субсидії, можна буде говорити про енергетичну незалежність нашої країни.

Нагадаємо, експерт попередив українців про падіння гривні і зростання тарифів.