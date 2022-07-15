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ВСУ остановили штурм оккупантов в направлении Нагорного и Белогоровки – Генштаб

ВСУ остановили штурм оккупантов в направлении Нагорного и Белогоровки – Генштаб

Киев • УНН

 • 89268 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Украинские военные огнем остановили штурм оккупантов в направлении Нагорного и Белогоровки и отбросили их обратно. Рашисты пытались взять под контроль участок дороги Бахмут – Лисичанск. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«Оккупанты пытались взять под контроль участок дороги Бахмут–Лисичанск. Вели штурмовые действия в направлении Нагорного и Белогоровки. Украинские воины огнем остановили все эти несуразные попытки врага и отбросили его назад», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в целом на Донецком направлении на отдельных участках враг активизировал применение авиации, ствольной и реактивной артиллерии с целью расширения временно занятой территории и выхода на административную границу Донецкой области.

«Противник наносил авиаудары в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Краматорск, Берестовое, Белогоровка, Покровское, Соледар, Новая Каменка, Парасковиевка, Бахмут, Веселая Долина и Нью-Йорк. Ракетно-авиационные удары зафиксированы неподалеку от Белогоровки, Ягодного, Бахмута, Авдеевки и Новоселовки», - отмечается в сообщении.

Также захватчики провели несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение на направлениях Николаевка – Спорное, Мироновка – Углегорская ТЭС и Видродження – Вершина. В результате – оккупанты понесли потери и отошли назад.

Дополнение

Русские пытаются установить полный контроль над стратегической дорогой Бахмут – Лисичанск.

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