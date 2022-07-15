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ЗСУ зупинили штурм окупантів в напрямку Нагірного та Білогорівки – Генштаб

ЗСУ зупинили штурм окупантів в напрямку Нагірного та Білогорівки – Генштаб

Київ • УНН

 • 89275 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Українські військові вогнем зупинили штурм окупантів в напрямку Нагірного та Білогорівки та відкинули їх назад. Рашисти намагалися взяти під контроль ділянку дороги Бахмут – Лисичанськ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Окупанти намагалися взяти під контроль ділянку дороги Бахмут – Лисичанськ. Вели штурмові дії в напрямку Нагірного та Білогорівки. Українські воїни вогнем зупинили всі ці недолугі спроби ворога та відкинули його назад», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що загалом на Донецькому напрямку, на окремих ділянках, ворог активізував застосування авіації, ствольної та реактивної артилерії з метою розширення тимчасово зайнятої території та виходу на адміністративний кордон Донецької області.

«Противник завдавав авіаударів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Даріївка, Краматорськ, Берестове, Білогорівка, Покровське, Соледар, Нова Камʼянка, Парасковіївка, Бахмут, Весела Долина та Нью-Йорк. Ракетно-авіаційні удари зафіксовані неподалік Білогорівки, Ягідного, Бахмута, Авдіївки та Новоселівки»,- зазначається в повідомленні.

Також загарбники провели декілька безуспішних спроб покращити своє тактичне положення на напрямках Миколаївка – Спірне, Миронівка – Вуглегірська ТЕС та Відродження – Вершина. Як результат – окупанти зазнали втрат та відкотилися назад.

Доповнення

Росіяни намагаються встановити повний контроль над стратегічною дорогою Бахмут – Лисичанськ.

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