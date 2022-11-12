ВСУ уничтожили в Красном Маяке более 30 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В результате точных ударов Сил обороны по штабу оккупантов в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 захватчиков погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Цитата
"В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских оккупационных войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены 2 танка и 4 грузовика", - говорится в сообщении.
Напомним
Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило об ударе по вражескому штабу в поселке Красный Маяк на Херсонщине.