ВСУ уничтожили в Красном Маяке более 30 оккупантов

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"В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских оккупационных войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены 2 танка и 4 грузовика", - говорится в сообщении.

Напомним

Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило об ударе по вражескому штабу в поселке Красный Маяк на Херсонщине.