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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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СтратКом ЗСУ повідомив про удар по ворожому штабі у Червоному Маяку

СтратКом ЗСУ повідомив про удар по ворожому штабі у Червоному Маяку

Київ • УНН

 • 384771 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram повідомило про удар по ворожому штабі у селищі Червоний Маяк на Херсонщині, пише УНН.

Деталі

"З-під руїн штабу витягнули близько півсотні загиблих", - повідомили у СтратКомі ЗСУ ситуацію станом на близько 21:00 за київським часом.

Вцілілу техніку, яка стояла біля штабу, як повідомляється, ворог відтягнув, "але не дуже далеко".

"Так що в окупантів є два варіанти, або чекати на друге відділення файєршоу, або якнайшвидше виконувати наказ суровікіна на "маневр військ", - наголосили у СтратКомі ЗСУ.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 78 690 осіб, 2804 танків та сотень одиниць військової техніки.

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