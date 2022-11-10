СтратКом ЗСУ повідомив про удар по ворожому штабі у Червоному Маяку

Деталі

"З-під руїн штабу витягнули близько півсотні загиблих", - повідомили у СтратКомі ЗСУ ситуацію станом на близько 21:00 за київським часом.

Вцілілу техніку, яка стояла біля штабу, як повідомляється, ворог відтягнув, "але не дуже далеко".

"Так що в окупантів є два варіанти, або чекати на друге відділення файєршоу, або якнайшвидше виконувати наказ суровікіна на "маневр військ", - наголосили у СтратКомі ЗСУ.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 78 690 осіб, 2804 танків та сотень одиниць військової техніки.