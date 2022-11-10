Ще плюс 740: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.11 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 78 690 (+740) осіб ліквідовано,



танків ‒ 2804 (+3),



бойових броньованих машин ‒ 5682 (+16),



артилерійських систем – 1805 (+3),



РСЗВ – 393 (+0),



засобів ППО ‒ 205 (+0),



літаків – 278 (+0),



гелікоптерів – 260 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16),



крилатих ракет ‒ 399 (+0),



кораблів/катерів ‒ 16 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 4242 (+15),



спеціальної техніки ‒ 159 (+0).



"Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

ЗСУ за добу знищили 125 окупантів та склад з боєприпасами на півдні.