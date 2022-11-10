Ще плюс 740: Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 78 690 осіб, 2804 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.11 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 78 690 (+740) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 2804 (+3),
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- бойових броньованих машин ‒ 5682 (+16),
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- артилерійських систем – 1805 (+3),
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- РСЗВ – 393 (+0),
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- засобів ППО ‒ 205 (+0),
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- літаків – 278 (+0),
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- гелікоптерів – 260 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16),
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- крилатих ракет ‒ 399 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4242 (+15),
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- спеціальної техніки ‒ 159 (+0).
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"Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
ЗСУ за добу знищили 125 окупантів та склад з боєприпасами на півдні.