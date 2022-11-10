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Ще плюс 740: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Ще плюс 740: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Київ • УНН

 • 300805 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 78 690 осіб, 2804 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.11 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 78 690 (+740) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2804 (+3),
  • бойових броньованих машин ‒ 5682 (+16),
  • артилерійських систем – 1805 (+3),
  • РСЗВ – 393 (+0),
  • засобів ППО ‒ 205 (+0),
  • літаків – 278 (+0),
  • гелікоптерів – 260 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16),
  • крилатих ракет ‒ 399 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4242 (+15),
  • спеціальної техніки ‒ 159 (+0).

"Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

ЗСУ за добу знищили 125 окупантів та склад з боєприпасами на півдні.

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