Еще плюс 740: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 78 690 человек, 2804 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 10.11 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 78 690 (+740) человек ликвидировано,
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- танков – 2804 (+3),
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- боевых бронированных машин ‒ 5682 (+16),
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- артиллерийских систем – 1805 (+3),
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- РСЗО – 393 (+0),
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- средств ПВО ‒ 205 (+0),
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- самолетов – 278 (+0),
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- вертолетов – 260 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1499 (+16),
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- крылатых ракет ‒ 399 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4242 (+15),
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- специальной техники – 159 (+0).
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"Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
ВСУ за сутки уничтожили 125 оккупантов и склад с боеприпасами на юге.