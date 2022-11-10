Еще плюс 740: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 10.11 ориентировочно составляли:



личного состава – около 78 690 (+740) человек ликвидировано,



танков – 2804 (+3),



боевых бронированных машин ‒ 5682 (+16),



артиллерийских систем – 1805 (+3),



РСЗО – 393 (+0),



средств ПВО ‒ 205 (+0),



самолетов – 278 (+0),



вертолетов – 260 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1499 (+16),



крылатых ракет ‒ 399 (+0),



кораблей/катеров ‒ 16 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 4242 (+15),



специальной техники – 159 (+0).



"Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

ВСУ за сутки уничтожили 125 оккупантов и склад с боеприпасами на юге.