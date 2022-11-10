ЗСУ за попередню добу знищили 125 окупантів та склад з боєприпасами на півдні

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Протягом попередньої доби ЗСУ завдали значних втрат російським окупаційним військам на півдні України. Було ліквідовано 125 військових країни-агресора, склад та техніку ворога.

За добу було знищено:

– три танки;

– п'ять одиниць автобронетехніки;

– склад з боєприпасами в Бериславському районі.

Нагадаємо

Над Чорними морем в Одеській області було збито два безпілотних розвідники військ рф типу "Гранат-3".