ЗСУ за попередню добу знищили 125 окупантів та склад з боєприпасами на півдні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Оперативне командування “Південь” повідомило, що українські військові за попередню добу знищили 125 окупантів та склад з боєприпасами на півдні, передає УНН.
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Протягом попередньої доби ЗСУ завдали значних втрат російським окупаційним військам на півдні України. Було ліквідовано 125 військових країни-агресора, склад та техніку ворога.
За добу було знищено:
– три танки;
– п'ять одиниць автобронетехніки;
– склад з боєприпасами в Бериславському районі.
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