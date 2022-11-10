ВСУ за предыдущие сутки уничтожили 125 оккупантов и склад с боеприпасами на юге

Детали

В течение предыдущих суток ВСУ нанесли значительные потери российским оккупационным войскам на юге Украины. Были ликвидированы 125 военных страны-агрессора, состав и техника врага.

За сутки было уничтожено:

– 3 танка;

– 5 единиц автобронетехники;

– 1 склад с боеприпасами в Бериславском районе.

Напомним

Над Черным морем в Одесской области были сбиты два беспилотных разведчика войск России типа "Гранат-3".