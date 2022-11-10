ВСУ за предыдущие сутки уничтожили 125 оккупантов и склад с боеприпасами на юге
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Оперативное командование “Юг” сообщило, что украинские военные за предыдущие сутки уничтожили 125 оккупантов и склад с боеприпасами на юге, передает УНН.
Детали
В течение предыдущих суток ВСУ нанесли значительные потери российским оккупационным войскам на юге Украины. Были ликвидированы 125 военных страны-агрессора, состав и техника врага.
За сутки было уничтожено:
– 3 танка;
– 5 единиц автобронетехники;
– 1 склад с боеприпасами в Бериславском районе.
Напомним
Над Черным морем в Одесской области были сбиты два беспилотных разведчика войск России типа "Гранат-3".