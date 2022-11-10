СтратКом ВСУ сообщил об ударе по вражескому штабу в Красном Маяке
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram сообщило об ударе по вражескому штабу в поселке Красный Маяк в Херсонской области, пишет УНН.
Детали
"Из-под руин штаба вытащили около полусотни погибших", - сообщили в СтратКоме ВСУ ситуацию по состоянию на около 21:00 по киевскому времени.
Уцелевшую технику, стоявшую у штаба, как сообщается, враг оттащил, "но не очень далеко".
"Так что у оккупантов есть два варианта, либо ждать второго отделения файершоу, либо как можно быстрее выполнять приказ суровикина на "маневр войск", - подчеркнули в СтратКоме ВСУ.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 78 690 человек, 2804 танков и сотен единиц военной техники.