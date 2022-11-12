ЗСУ знищили у Червоному Маяку понад 30 окупантів

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"В результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено 2 танки та 4 вантажівки", - йдеться в повідомленні.

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Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило про удар по ворожому штабі у селищі Червоний Маяк на Херсонщині.