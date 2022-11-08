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Луганская область: ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Сватово

Луганская область: ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Сватово

Киев • УНН

 • 301847 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Сватово Луганской области украинские военные уничтожили склад с боеприпасами российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба Луганская ОВА, информирует УНН.

Цитата

"В Сватово значительно горячее - в райцентре на днях уничтожен склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Детали

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла по врагу 24 удара. Под поражение попали 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 позиций средств противовоздушной обороны противника.

Силы обороны сбили по разным направлениям вражеский самолет Су-25, БпЛА "Ланцет-3" и четыре дрона "Орлан-10".

Воины ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и район огневых позиций артиллерии кафиров.

Кроме того, ВСУ отбили очередную атаку россиян от Белогоровки.

Напомним

В населенных пунктах вблизи Северодонецка проводятся обыски и исчезают люди. В Северодонецкой громаде обнаружено около 400 тел жертв российской агрессии.

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