Луганщина: ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів у Сватовому

ukru
НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
Ексклюзив
11:39 • 7047 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 35359 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 54812 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 55937 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 60862 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 74425 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 197513 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 147364 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 171668 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 194927 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.2 м/с
91 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 136159 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 160879 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 56792 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 73534 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 76466 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 197507 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 478112 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 429159 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 636507 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 758459 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 8391 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 37217 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 73534 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 108285 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 142900 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Луганщина: ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів у Сватовому

Луганщина: ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів у Сватовому

Київ • УНН

 • 301848 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Сватовому на Луганщині українські військові знищили склад з боєприпасами російських окупантів. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА, передає УНН.

Цитата

"У Сватовому значно гарячіше - у райцентрі днями знищено склад з боєприпасами", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Протягом минулої доби українська авіація завдала по ворогу 24 удари. Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 позицій засобів протиповітряної оборони противника.

Сили оборони збили на різних напрямках ворожий літак Су-25, БпЛА "Ланцет-3" та чотири дрони "Орлан-10".

Воїни ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси та район вогневих позицій артилерії окупантів.

Окрім того, ЗСУ відбили чергову атаку росіян від Білогорівки.

Нагадаємо

У населених пунктах поблизу Сєвєродонецька Луганської області проводять обшуки та зникають люди. У Сєвєродонецькій громаді знайдено близько 400 тіл жертв російської агресії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$84,173.40
Золото
$3,161.46
Tesla
$258.01
Brent
$74.94
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.20
Ethereum
$1,873.01