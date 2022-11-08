Луганщина: ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів у Сватовому
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Сватовому на Луганщині українські військові знищили склад з боєприпасами російських окупантів. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА, передає УНН.
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"У Сватовому значно гарячіше - у райцентрі днями знищено склад з боєприпасами", - ідеться у повідомленні.
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Протягом минулої доби українська авіація завдала по ворогу 24 удари. Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 позицій засобів протиповітряної оборони противника.
Сили оборони збили на різних напрямках ворожий літак Су-25, БпЛА "Ланцет-3" та чотири дрони "Орлан-10".
Воїни ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси та район вогневих позицій артилерії окупантів.
Окрім того, ЗСУ відбили чергову атаку росіян від Білогорівки.
Нагадаємо
У населених пунктах поблизу Сєвєродонецька Луганської області проводять обшуки та зникають люди. У Сєвєродонецькій громаді знайдено близько 400 тіл жертв російської агресії.