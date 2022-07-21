ВСУ уничтожили более 100 российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Украинские защитники выполнили 200 огневых задач, уничтожив 111 оккупантов, командный и командно-наблюдательный пункты, склады и технику врага. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 200 огневых задач, в результате чего вражеское войско потеряло 111 рашистов, гаубицу "Мста-Б", 2 самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона-С", беспилотный летательный аппарат типа "Элерон", 13 единиц бронированной и другой автомобильной техники", – говорится в сообщении.
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Также подтверждено уничтожение командного и командно-наблюдательного пункта, еще 6 складов с боеприпасами в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.
Напомним
Украинские военные в Лазурном на Херсонщине уничтожили сверхсовременную российскую радиолокационную станцию 48Я6-К1 "Подлет".