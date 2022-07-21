ЗСУ знищили понад 100 російських окупантів

Цитата

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань, в результаті чого вороже військо втратило 111 рашистів, гаубицю "Мста-Б", 2 самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С", безпілотний літальний апарат типу "Елерон", 13 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Також підтверджено знищення командного і командно-спостережного пункту, ще 6 складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському і Каховському районах.

Нагадаємо

Українські військові в Лазурному на Херсонщині знищили надсучасну російську станцію радіолокації 48Я6-К1 "Подлёт".