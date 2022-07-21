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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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ЗСУ знищили понад 100 російських окупантів

ЗСУ знищили понад 100 російських окупантів

Київ • УНН

 • 144586 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Українські захисники виконали 200 вогневих завдань, знищивши 111 окупантів, командний і командно-спостережний пункти, склади і техніку ворога. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.

Цитата

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань, в результаті чого вороже військо втратило 111 рашистів, гаубицю "Мста-Б", 2 самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С", безпілотний літальний апарат типу "Елерон", 13 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Також підтверджено знищення командного і командно-спостережного пункту, ще 6 складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському і Каховському районах.

Нагадаємо 

Українські військові в Лазурному на Херсонщині знищили надсучасну російську станцію радіолокації 48Я6-К1 "Подлёт".

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