ВСУ уничтожили 3 склада с боеприпасами оккупантов, 2 командных пункта и 5 баз противника на юге и востоке Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил в своем Telegram, что в течение 6 августа украинские защитники уничтожили 3 состава с боеприпасами оккупантов, 2 командных пункта и 5 баз противника. Об этом информирует УНН.
Детали
В течение суток было демилитаризовано 3 склада с боеприпасами оккупантов, 2 командных пункта и 5 баз противника в таких районах:
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- Донецк – база;
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- Макеевка (Донецкая область) – склад с боеприпасами;
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- Херсонский район – база и склад с боеприпасами;
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- Чернобаевка – 2 командных пункта;
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- Снежное (Донецкая область) – база;
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- Гладовка (Херсонская область) – база;
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- Пологовский район (Запорожская область) – база;
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- Энергодар (Запорожская область) – склад с боеприпасами.
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Напомним
Оккупанты нанесли авиационный удар паром вертолетов Ка-52 по южным позициям ВСУ.