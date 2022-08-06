ВСУ уничтожили 3 склада с боеприпасами оккупантов, 2 командных пункта и 5 баз противника на юге и востоке Украины

КИЕВ. 6 августа. УНН. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил в своем Telegram, что в течение 6 августа украинские защитники уничтожили 3 состава с боеприпасами оккупантов, 2 командных пункта и 5 баз противника. Об этом информирует УНН.