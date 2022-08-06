ЗСУ знищили 3 склади з боєприпасами окупантів, 2 командні пункти та 5 баз противника на півдні та сході України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив у своєму Telegram, що протягом 6 серпня українські захисники знищили 3 склади з боєприпасами окупантів, 2 командні пункти та 5 баз противника. Про це інформує УНН.
Деталі
Протягом доби було демілітаризовано 3 склади з боєприпасами окупантів, 2 командні пункти та 5 баз противника в таких районах:
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- Донецьк - база;
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- Макіївка (Донецька область) - склад з боєприпасами;
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- Херсонський район - база та склад з боєприпасами;
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- Чорнобаївка - 2 командні пункти;
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- Сніжне (Донецька область) - база;
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- Гладівка (Херсонська область)- база;
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- Пологівський район (Запорізька область) - база;
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- Енергодар (Запорізька область) - склад з боєприпасами.
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Нагадаємо
Окупанти завдали авіаційного удару парою гелікоптерів Ка-52 по південних позиціях ЗСУ.