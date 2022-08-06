ЗСУ знищили 3 склади з боєприпасами окупантів, 2 командні пункти та 5 баз противника на півдні та сході України

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив у своєму Telegram, що протягом 6 серпня українські захисники знищили 3 склади з боєприпасами окупантів, 2 командні пункти та 5 баз противника. Про це інформує УНН.