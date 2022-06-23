ВСУ уничтожили 20 российских оккупантов и 2 вражеских склада боеприпасов - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. На южных рубежах защиты украинские защитники уничтожили 20 российских оккупантов, вражеские склады боеприпасов и технику. Об этом говорится в сообщении Оперативного командования “Юг”, передает УНН.
Детали
В целом, за сутки в ходе выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач в операционной зоне обеспечено исключение из рядов вражеской армии 20 рашистов, выведено из строя безвозвратно:
· самоходную гаубицу “Мста-С”;
· 23 мм зенитную установку;
· тягач;
· 4 единицы автомобильной техники;
· 2 склады боеприпасов на Херсонщине.
Окончательные вражеские потери доразведываются.
Напомним
Украинские военные почти полностью уничтожили “элиту” вооруженных сил рф, которую готовили для противостояния с НАТО.