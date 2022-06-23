ЗСУ знищили 20 російських окупантів і 2 ворожих склади боєприпасів - ОК "Південь"

Деталі

В цілому, за добу в ході виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань в операційній зоні забезпечено виключення із лав ворожої армії 20 рашистів, виведення із ладу безповоротно:

· самохідну гаубицю “Мста-С”;

· 23 мм зенітну установку;

· тягач;

· 4 одиниці автомобільної техніки;

· 2 склади боєприпасів на Херсонщині.

Остаточні ворожі втрати дорозвідуються.

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