ЗСУ знищили 20 російських окупантів і 2 ворожих склади боєприпасів - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. На південних рубежах захисту українські захисники знищили 20 російських окупантів, ворожі склади боєприпасів та техніку. Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування “Південь”, передає УНН.
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В цілому, за добу в ході виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань в операційній зоні забезпечено виключення із лав ворожої армії 20 рашистів, виведення із ладу безповоротно:
· самохідну гаубицю “Мста-С”;
· 23 мм зенітну установку;
· тягач;
· 4 одиниці автомобільної техніки;
· 2 склади боєприпасів на Херсонщині.
Остаточні ворожі втрати дорозвідуються.
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