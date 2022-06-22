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ЗСУ майже повністю знищили "еліту" армії рф, яку готували для протистояння з НАТО: перехоплена розмова

ЗСУ майже повністю знищили "еліту" армії рф, яку готували для протистояння з НАТО: перехоплена розмова

Київ • УНН

 • 118442 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Українські військові майже повністю знищили "еліту" збройних сил рф, яку готували для протистояння з НАТО. Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку перехопила СБУ, інформує УНН.

Деталі

Як зазначили в СБУ, ЗСУ вщент розбили підрозділи західного воєнного округу рф. Вціліли лише ті, хто відмовився наступати на Україну.

"Западного округа уже нет, потому что он весь в россии, отказники. Мимо меня одни "восточники" мотаются, потому что "западников" уже почти нету. Вся техника подбита, то башня не работает, то колеса пробиты, то еще что-то не работает… А так, на передок чисто добровольцы едут и все" – розповідає дружині окупант, чий підрозділ перебуває на Харківщині.

До західного військового округу рф входять, зокрема, москва, санкт-петербург і "військова еліта", яку готували до протидії силам НАТО. Але чимало офіцерів загинули, водіїв не вистачає, а сили піхоти використовують як "живе м’ясо", додали в СБУ.

Українські Національні Новини

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