ВСУ почти полностью уничтожили "элиту" армии рф, которую готовили для противостояния с НАТО: перехваченный разговор
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Украинские военные почти полностью уничтожили "элиту" вооруженных сил рф, которую готовили для противостояния с НАТО. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который перехватила СБУ, информирует УНН.
Детали
Как отметили в СБУ, ВСУ полностью разбили подразделения западного военного округа рф. Уцелели только те, кто отказался наступать на Украину.
"Западного округа уже нет, потому что он весь в россии, отказники. Мимо меня одни "восточники" мотаются, потому что "западников" уже почти нету. Вся техника подбита, то башня не работает, то колеса пробиты, то еще что-то не работает… А так, на передок чисто добровольцы едут и все" – рассказывает жене оккупант, чье подразделение находится в Харьковской области.
В западный военный округ россии входят, в частности, москва, санкт-петербург и "военная элита", которую готовили к противодействию силам НАТО. Но многие офицеры погибли, водителей не хватает, а силы пехоты используются как "живое мясо", добавили в СБУ.