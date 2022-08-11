ВСУ уничтожили 2 склада и 1 базу российских оккупантов

Детали

В каких населенных пунктах были уничтожены российские объекты не сообщается. Известно лишь, что были демилитаризованы 2 склада с боекомплектами и 1 база.

Напомним

Украинские защитники уничтожили 41 оккупанта, 3 гаубицы "Мста-Б" и 7 единиц бронированной и автомобильной техники врага.