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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ уничтожили 2 склада и 1 базу российских оккупантов

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. За сутки, 10 августа, украинские военные уничтожили 2 склада и 1 базу захватчиков. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.

Детали

В каких населенных пунктах были уничтожены российские объекты не сообщается. Известно лишь, что были демилитаризованы 2 склада с боекомплектами и 1 база.

Напомним 

Украинские защитники уничтожили 41 оккупанта, 3 гаубицы "Мста-Б" и 7 единиц бронированной и автомобильной техники врага.

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