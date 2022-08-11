ВСУ уничтожили 2 склада и 1 базу российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. За сутки, 10 августа, украинские военные уничтожили 2 склада и 1 базу захватчиков. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
Детали
В каких населенных пунктах были уничтожены российские объекты не сообщается. Известно лишь, что были демилитаризованы 2 склада с боекомплектами и 1 база.
Напомним
Украинские защитники уничтожили 41 оккупанта, 3 гаубицы "Мста-Б" и 7 единиц бронированной и автомобильной техники врага.