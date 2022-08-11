ЗСУ знищили 2 склади та 1 базу російських окупантів

Деталі

У яких населених пунктах були знищені російські об'єкти не повідомляється. Наразі відомо лише, що були демілітаризовані 2 склади з боєкомплектами та 1 база.

Нагадаємо

Українські захисники знищили 41 окупанта, 3 гаубиці "Мста-Б" та 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки ворога.