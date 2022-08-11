ЗСУ знищили 2 склади та 1 базу російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. За добу, 10 серпня, українські військові знищили 2 склади та 1 базу загарбників. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
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У яких населених пунктах були знищені російські об'єкти не повідомляється. Наразі відомо лише, що були демілітаризовані 2 склади з боєкомплектами та 1 база.
Нагадаємо
Українські захисники знищили 41 окупанта, 3 гаубиці "Мста-Б" та 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки ворога.